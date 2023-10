Rocé de retour avec Don't believe the hype"

Et bientôt un nouvel album !

Presque 30 ans de rap dans les pattes pour Rocé, mais la fatigue ne se fait toujours pas sentir ! L'ancien a beau avoir pris de l'âge, sa plume, elle, n'a pas pris une ride et il le prouve dans son tout nouveau clip, "Don't believe the hype". Un morceau où les lines du rappeur sont toujours aussi acérées, percutantes et pertinentes, et le clip du morceau est tourné au coeur de la street, devant une épicerie. Et bonne nouvelle pour les fans, ce morceau annonce également un album, qui devrait arriver dans pas longtemps selon nos informations : "Bitume" devrait sortir le 17 novembre, rendez-vous dans deux semaines donc !