Un extrait de son dernier projet sorti en mai.

Après la sortie de son dernier projet "Full Circle : Sonic Book One" en mai dernier, Omarion continue de le défendre. Le chanteur américain dévoile le clip de "Serious", troisième piste de l'album. Un visuel réalisé par Deji LaRay et Omarion lui-même met l'artiste en scène dans une prison, impatient de sortir pour retrouver sa belle.