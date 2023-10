Il s'agit d'un acteur très célèbre qui a joué dans le film "The Mack".

Wale sort un nouveau clip, "Max Julien", du nom d'un personnage qui joue le rôle principal dans un long-métrage classique de la blaxploitation datant de 1973. Dans la vidéo, on voit le rappeur portant le manteau emblématique de Julien de "The Mack" qui est d'ailleurs exposé au Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaines à Washington.