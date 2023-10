Un extrait de son prochain album, disponible le 11 novembre.

Après "Call Me Everyday" en featuring avec Wizkid, Chris Brown fait de nouveau appel aux pouvoirs créatifs des Nigérians. Sur "Sensational", le chanteur américain collabore avec Davido et Lojay, pour un résultat dansant et envoûtant aux sonorités afro. Un clip accompagne cette sortie, où Chris Brown nous lâche, comme à son habitude, ses meilleurs pas de danse.