Le rappeur a les crocs.

Dinero est dans le game depuis quelques temps déjà, lui qui avait sorti son premier album en 2019. Mais le rappeur d'Aubervilliers a encore l'énergie d'un rookie avec une dalle énorme, et il le montre dans son tout nouveau clip, "Terrain", sorti le 20 octobre. Un morceau bien street, sur lequel il kicke de manière très propre. C'est carré, on valide ! Et vous?