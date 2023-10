Ichon dévoile clip intégral de son album "Kassessa"

Un clip de 45 min, Ichon a respecté ses fans !

Si vous aimez le rap, mais que vous êtes en manque de proposition artistique forte et originale, Ichon est fait pour vous. Le rappeur a toujours balladé sa musique entre diverses influences, et à souvent refusé de se plier aux codes de l'industrie, de ce qui marche en ce moment. Le 20 octobre, il dévoilait son nouvel album, "Kassessa", mais le rappeur est allé encore plus loin : il a décidé de faire un énorme clip qui couvrirait tous les morceaux de l'album. un boulot colossal, et surtout, du quasi-jamais vu dans le rap français. On vous laisse découvrir ça !