Nasreen et Elams danse le “Mia”

La scène musicale urbaine est en effervescence avec la sortie du clip "Mia", une collaboration entre Nasreen et le célèbre rappeur Elams, que certains ont connu grâce à son couplet dans le titre “Bande Organisé”.

Nasreen, la jeune sensation Marseillaise du moment, a récemment fait une entrée percutante et remarquée avec son premier clip, "C'est la vie". Ce titre a résonné comme un hymne à la liberté, offrant des paroles modernes et une fraîcheur inégalée.

Le rappeur Elams, originaire des quartiers nord de Marseille s'est distingué, en cette année 2023, grâce à la sortie de son album intitulé "MWANAMBOKA". De sa jeunesse marquée par la séparation de ses parents, il a puisé une inspiration profonde, exprimant ses émotions à travers l'écriture et la musique.

La rencontre entre Nasreen et Elams pour "Mia" est une collaboration inattendue mais prometteuse car les 2 artistes incarnent l'authenticité et la créativité de la scène musicale marseillaise. "Mia" promet d'enflammer la scène urbaine avec son énergie contagieuse.

Le clip "Mia", réalisé par Jules Schneider, nous plonge au cœur d'une soirée conviviale et festive où l’on célèbre l'amitié et l'insouciance, offrant un clin d'œil au célèbre titre "Je danse le mia" d'IAM, groupe emblématique de la scène musicale marseillaise.

La prod est signée par le beatmaker SRK, savant mélange d'afro beat et de rythmes estivaux entraînants donne au titre une dimension unique. Elle ajoute une touche vibrante et ensoleillée à l'ensemble, propulsant Mia et Elams vers des sommets qui invitent irrésistiblement à la danse.