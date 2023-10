Nouvelle frappe en provenance du 92.

Le département du 92 a toujours été un bon réservoir de talents pour le rap français, et cette fois on se dirige directement vers Colombes pour retrouver Skima. Un jeune rappeur très talentueux, capable de véritables performances en terme de kickage, qui vient de dévoiler le clip de son freestyle "Krieg Part.3". Extrêmement habile dans l'exercice, il déroule, à une vitesse impressionnante et avec clarté, on a déjà hâte de voir ce qu'il va nous proposer dans le futur.