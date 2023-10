Paul Wall, Termanology et Bun B t'invitent à leur "Houston BBQ"

Les trois OG kickent encore salement !

Pour ceux qui cherchent une petite douceur à l'ancienne, on a ce qu'il vous faut avec ce feat qui cumule presque 150 ans d'âge en ajoutant l'âge des trois artistes. Paul Wall et Termanology viennent de sortir un nouveau projet commun ce 13 octobre, "Start Finish Repeat", la suite du premier volume sorti en 2022. Et pour fêter ça, ils viennent également de dévoiler l'un des clips extraits du projet : "Houston BBQ", en featuring avec Bun B, un autre OG du rap game US. Les trois artistes sont réunis dans une vidéo au décor très épurée, qui laisse toute la place à leur talent.