Lapostroz t'emmène à "Ibiza"

Plus précisément, à l'hôtel d'Ibiza, coquin va.

Si vous êtes un peu en manque de propositions originales dans le Rap FR, voilà peut-être un clip qui va vous faire plaisir. C'est Lapostroz qui nous le dévoile. le rappeur du Sud e la France vient en effet de sortir "Ibiza", un morceau où ça parle pas mal de relation charnelle et un peu de weed également. Tout ça, avec une mélodie hyper efficace et très bien gérée par le rappeur, et un clip très bien réalisé par Matthieu Allard avec un grain un peu old school à l'image, qui restitue bien l'atmosphère vaporeuse du morceau.