Le rappeur du 95 déroule.

Seulement deux semaines après la sortie de son dernier clip, Mougli est déjà de retour avec de la nouveauté. Le rappeur du 95 continue de convaincre, avec cette fois une vraie démonstration de maîtrise et d'aisance au micro, avec son tout nouveau morceau "Comme d'hab". Ça kicke fort, dans les temps, avec toujours une belle approche de la mélodie, on valide ! Et vous?