Les fans de rap ne seront pas déçus par cette performance exceptionnelle.

Tyga et YG ont récemment sorti le clip officiel de leur collaboration intitulée "Perk 10". Cette vidéo montre la puissance des deux rappeurs et leur capacité à créer des hits mémorables. Les décors colorés et les effets visuels ajoutent une dimension visuelle captivante à la chanson. Les performances de Tyga et YG sont énergiques et reflètent parfaitement leur style unique.