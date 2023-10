Un featuring très attendu.

Grosse connexion entre deux poids lourds du Rap FR avec Mister You et Jul ! Ça n'est pas la première, mais ça fait toujours autant plaisir de retrouver ces deux gros artistes ensemble. Cette fois, le morceau s'appelle "Reste Trankil", et il s'agit d'un titre très énergique, avec un beat qui nous amène plutôt dans l'univers habituel de Jul et sur lequel les deux artistes se débrouillent très bien. On vous laisse découvrir tout ça !