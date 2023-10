Rocket ne leur laisse "Aucune Chance"

Le rappeur d'Argenteuil continue d'impressionner.

Alors qu'il a signé récemment sur Mal Luné Music, le label créé par DJ Quick et Nice et qui est à l'origine du succès de Ninho, Rocket semble avoir la dalle comme jamais. Le rappeur tourne désormais à un clip par mois et à chaque fois, il met tout le monde d'accord. Cette semaine on le retrouve pour le clip de "Aucune Chance", un morceau qui commence sur un bon gros kickage et qui se termine par une phase plus chantée. Une belle polyvalence pour le rappeur d'Argenteuil, avec un clip tourné directement dans la cage d'escalier de son bloc.