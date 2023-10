Un extrait de son dernier EP, "Implication".

Plusieurs mois se sont écoulés depuis la sortie de "Message groupé", dernier projet de VVES. Ce vendredi 13 octobre, le rappeur de Montreuil est de retour avec un nouvel EP, "Implication", sur lequel on retrouve Stavo et C.O.R. Pour accompagner la sortie, VVES balance le clip de "00H10", introduction du projet. Un visuel en noir et blanc réalisé par Skudy où l'artiste balance son flow graveleux sur une production puissante signée Binks Beatz et Osuka.