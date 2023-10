Favé kicke sale dans "Gmail"

Un morceau extrait de son tout nouvel album, "Il Le Fallait"

C'est la grosse sortie de la semaine : Favé vient de dévoiler son tout nouvel album, "Il le fallait", ce vendredi 13 octobre. Un projet de 12 titres, sur lequel vous retrouverez également Gazo et So La Lune, mais c'est en solo que le rappeur a décidé de fêter la livraison de son disque, en délivrant aux fans le clip de "Gmail". Un morceau hyper rythmé, bien énergique sur lequel vient se poser la voix du rappeur du 95, vraiment à l'aise dans ce type d'ambiance. Pour ce qui est du clip, on a une vidéo très colorée, mais aussi bien mouvementée à l'image du morceau, avec quelques belles chorégraphies. Tous les ingrédients pour rendre ça viral sont réunis, on vous laisse découvrir !