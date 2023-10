Encore un morceau inédit pour l'artiste parisien.

Toujours aussi productif, le jeune artiste parisien Younsss s'apprête à sortir un nouvel EP, un an après "Diamant Brut", et dont il vient de nous dévoiler le premier extrait. Le morceau s'appelle "Étincelle" et il s'agit d'une chanson d'amour assez passionnée, qui a l'air un peu chaotique mais aussi enivrante, toujours avec cette voix et cette musicalité qui caractérise les sons de Younsss.