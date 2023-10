DJ MIKE ONE, Vegedream et T-Matt Font Vibrer les Clubs avec "Bubble Up"

Une collab inattendue secoue la scène musicale avec la sortie du clip "Bubble Up" aujourd'hui, vendredi 13 octobre 2023. Le titre réunit Vegedream, hitmaker et fier représentant de l'équipe de France avec 507 millions de vues cumulées, DJ Mike One, DJ renommé depuis une décennie dans les clubs de ragga-dancehall-shatta en France et aux Antilles, et T-Matt, figure incontournable de la scène réunionnaise avec 75 millions de vues cumulées.

Cette alliance promet de faire winer les clubs, "Bubble Up" est un véritable premier rendez-vous entre le shatta et Vegedream, offrant un mélange musical explosif.

"Bubble Up", un son qui a déjà fait sensation depuis sa sortie en juin sur toutes les plateformes, atteignant plus de 800 000 vues sur le visualiseur et conquis le public, offre maintenant un visage visuel. Ce clip très attendu, réalisé par Mr Dia est enfin disponible pour le plus grand plaisir des fans.

Avec "Bubble Up", DJ Mike One, Vegedream et T-Matt ont créé un hymne incontestable du Shatta, ce sous-genre explosif du Dancehall. Leur fusion musicale transcende les frontières et promet de faire vibrer les clubs en France et à l’étranger, apportant une nouvelle énergie à la scène urbaine.

DJ Mike One s'engage pleinement avec ce hit dans le mouvement du Shatta et embrase les foules avec ce sous-genre du Dancehall. Il s'impose désormais en tant que figure majeure du Shatta, aux côtés de DJ Chinwax, Maureen, et d'autres, notamment grâce à son titre conjoint avec T-Matt et Vegedream, "Bubble Up !"