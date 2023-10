Mozzy en OG dans "If I Die Right Now"

Sur une instru très chill.

Mozzy a beau avoir 36 ans, il est encore méconnu par la plupart des amateurs de rap en France; Car la musique qu'il propose est très loin des codes commerciaux qui dominent en ce moment. Mais le rappeur de Sacramento, en Californie, s'en tape : il fait le rap qui lui plaît et qui lui correspond. Cette semaine on le retrouve dans une ambiance chill, un peu planante, mais à la fois un peu lourde, puisque le morceau s'appelle "If I Die Right Now" et prévoit donc ce qui va se passer si jamais Mozzy devait mourir à l'instant. Le tout, servi avec un clip contenant de très jolis plans, même si le nom du réalisateur n'apparaît malheureusement pas dans les crédits de la vidéo.