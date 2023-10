Jeff le Nerf de retour avec "L'ancien"

Ancien peut-être, mais son flow est très actuel.

Jeff le Nerf fait partie de ces rois sans couronne du rap français. Ces artistes validés par la rue et par les fans de rap hardcore, mais un peu oubliés par les médias et l'industrie. Mais le Grenoblois est surtout un véritable amoureux de la culture rap, et c'est pour ça qu'il continue d'abreuver ses fans de grosses pucnhlines et d'images fortes. Son dernier morceau en date, "L'ancien", ne fait pas exception à la règle. Face caméra, Jeff nous déballe ce qu'il a sur le coeur et comme souvent, ça fait mouche ! Un vrai plaisir de continuer à l'entendre sur de nouveaux morceaux, d'autant qu'il a fait l'effort de moderniser son flow, et c'est plutôt réussi.