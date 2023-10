Tee Grizzley et Finesse2Tymes découpent dans "Grizzley 2Tymes"

Tee Grizzley continue de régaler.

En France, Tee Grizzley est encore quasiment inconnu ou vu comme une figure mineure du rap game US. mais aux States, le rappeur de Detroit a un vrai statu et il est très respecté par ses collègues. Pour plusieurs raisons : son vécu (père assassiné, mère emprisonnée) à Detroit, mais surtout, parce qu'il kicke comme peu d'autres rappeurs. Et il le prouve encore une fois cette semaine avec la sortie de son nouveau son, "Grizzley 2Tymes", un feat avec Finess2Tymes. Un morceau dont le clip vient de sortir, et où les deux rappeurs s'appliquent pour kicker parfaitement au micro. Mission réussie ? A vous de le dire !