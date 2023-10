Andy Roques dévoile son premier clip, "Visage"

Le rappeur du Sud est déjà très à l'aise.

Le Sud n'a pas fini d'abreuver le rap français de nombreux talents, et cette semaine on va s'intéresser à Andy Roques. Un jeune artiste qui vient de dévoiler son premier clip, mais qui semble déjà être totalement en maîtrise lorsqu'il est derrière le micro. Le morceau s'appelle "Visage", et il parle d'une histoire d'amour, qui s'est apparemment mal terminée. Pour le clip, on a droit à de très jolis plans, dont certains ont l'air d'être tournés dans des villages du Sud, et d'autres, dans des zones un peu désertes. Un morceau bien réussi, on attend la suite !