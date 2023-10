Cookiesan recherche sa "Lisa" avec SHG

Ça découpe fort !

Alors que le rap français se porte mieux que jamais en termes de vues, c'est le moment rêvé pour avoir des idées originales et se démarquer d'une concurrence toujours plus forte. Cookiesan l'a bien compris, et pour proposer quelque chose de nouveau, il est parti jusqu'en Asie afin de tourner un clip entre le Japon et la Corée. Le morceau s'appelle "Lisa", et pour faire les choses bien, il a même appelé un rappeurs japonais, SHG, en renfort. Un single où ça kicke plutôt fort, avec une vidéo dans laquelle on retrouve quelques effets visuels, et de très jolis plans tournés à Séoul ou Tokyo. Checkez ça !