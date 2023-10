Seth Sad mélancolique dans "Sad"

Le rappeur est de retour.

Si vous êtes en ce moment un peu dans la déprime avec les beaux jours qui s'éloignent, la musique de Seth Sad est la bande son parfaite pour accompagner votre spleen. Le jeune rappeur avait fait parler de lui avec "Sang Bleu" au début de l'été, le voilà de retour avec un nouveau morceau, "Sad", dont le clip vient également de sortir sur Youtube. Un morceau hyper mélancolique où il parle notamment de son sentiment de solitude, de l'impression de ne pas être en phase avec le monde. Le tout avec une vidéo très soignée et de très jolis plans avec deux ambiances. Une bleue un peu froide, et une un peu plus chaleureuse en rouge. On vous laisse découvrir ça !