42 Dugg déterminé dans "Bae"

Il est de retour !

On n'était pas au courant, mais apparemment, 42 Dugg a bien fini par sortir de prison ! En tout cas, il a l'air en forme puisqu'il a pu tourner le clip d'un de ses derniers morceaux : "Bae". Un titre extrait du tout dernier projet de CMG the Label (la structure dirigée par Yo Gotti, sur laquelle 42 Dugg est signé) qui s'appelle "Gangsta Art 2", sorti récemment. Et dans le titre, on retrouve le rappeur en mode deter, "Back to getting money" comme il le dit si bien lui-même au début du morceau. Et il entend bien mettre sa "Bae" au travail, en l'envoyant notamment faire du charme au procureur. C'est peut-être comme ça qu'il a fini par sortir de prison, finalement !