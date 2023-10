Le rappeur dévoile le clip de son dernier single.

Deux mois après la sortie de son dernier single, Cordae dévoile son clip. Intitulé "Make Up Your Mind", il est réalisé par Loris Russier et met en scène le rappeur américain avec une jeune femme. Entre moments d'amours et disputes, elle ne semble pas savoir ce qu'elle veut.