Sacré Ne-Yo, on ne le changera jamais !

Ne-Yo est éternel ! A 43 ans, le chanteur qui était la plus grande tête d'affiche du RnB dans les années 2000 continue de donner de la voix et de faire parler son charme en sortant régulièrement des nouveaux projets et de nouveaux titres. Cette semaine on le retrouve sous un grand soleil pour le clip de "Link Up", un morceau inédit dans lequel Ne-Yo est toujours aussi charmeur. Avec une vidéo qui sent bon la plage, le sable fin et les filles en maillot de bain avec très peu de tissu. La base !