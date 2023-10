AZ se sent comme le "GOAT"

L'OG de Brooklyn a toujours le juice.

On entend peut-être moins parler de lui, mais c'est rassurant de savoir que AZ est toujours là quelque part dans le Rap game US, comme s'il le surveillait de loin. La légende de Brooklyn a continué de sortir des projets régulièrement, et compte d'ailleurs en dévoiler un très prochainement. L'album s'appellera "Truth Be Told" et si on ne sait pas quand il sortira, on en connait déjà au moins un extrait. En effet, le rappeur vient de dévoiler le clip de "GOAT", qui sera sûrement sur l'album. un morceau où AZ fait ce qu'il sait faire le mieux, kicker sur une prod old school avec des lyrics qui parlent de rue et d'élévation spirituelle. Checkez ça !