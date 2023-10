Slim Thug en mode célébration dans "Waves"

Le rappeur est reconnaissant pour tout le chemin parcouru.

A 43 ans, Slim Thug est désormais un véritable vétéran du rap game. Le OG de Houston a d'ailleurs décidé de sortir un nouvel album le jour de son anniversaire, le 8 septembre. Un projet nommé "Midlife Crisis", comme un symbole du moment qu'il est en train de traverser. Cette semaine on le retrouve pour un nouveau clip inédit, "Waves", morceau extrait de l'album où Slim Thug est en mode célébration et se pose un instant pour savourer sa situation actuelle, après tout le chemin parcouru. Toujours dans son style nonchalant et à la fois très gangsta, on valide fort !