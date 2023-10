HK La Paille Lâche "Noctambule" EP : La Ville en Flammes avec "New Watch"

Après le succès de son dernier titre "L'Autre Rive", HK La Paille, membre éminent du groupe 4-Keus et rappeur talentueux sous la bannière du célèbre label Wati-B, franchit une nouvelle étape cruciale dans sa carrière. En ce vendredi 29 septembre, HK La Paille dévoilé son tout premier EP solo intitulé "Noctambule", accompagné du clip "New Watch" en featuring avec thaHomey, disponible dès maintenant sur YouTube.

Ce n'est pas simplement la sortie d'un EP, c'est le début d'une ère nouvelle pour HK La Paille en tant qu'artiste solo. Après avoir brillamment collaboré avec Tiakola et Bné, il montre qu'il est prêt à briller en solo avec "Noctambule". Son flow percutant de style DMV et sa mélancolie palpable promettent un projet sombre et profondément authentique.

Le clip "New Watch", réalisé par les Frères Pinder, offre un contraste saisissant. Avec sa sonorité aux accents New Wave mis en valeur par une prod signée Fakri Jenkins et son esthétique rétro des années 2000 à l'américaine, il établit un lien parfait avec la musique. HK La Paille et thaHomey se connectent pleinement dans ce clip, où l'on découvre une séance photo improvisée, une grosse sono, et bien sûr, des montres aux poignets des deux rappeurs. Le résultat est un clip à la fois esthétiquement saisissant et parfaitement exécuté.

Pour enrichir davantage cet univers, HK La Paille a fait appel à thaHomey et EDGE, deux talents à surveiller de près, pour des collaborations marquantes au sein de l'EP.

Ne manquez pas la sortie de cet EP aujourd'hui et plongez-vous dans l'univers captivant de "Noctambule" signé HK La Paille. Le paysage du rap français ne sera plus le même après