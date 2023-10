Maha te fait danser avec "Pompier"

Un premier clip très prometteur !

Il n'y a pas que les bougs qui font du son à Clamart. Après PLK et SDM, c'est à Maha de porter bien haut les couleurs de sa ville avec sa musique. La jeune artiste passionnée de musique vient de dévoiler son tout premier clip, "Pompier". Un morceau Afrobeat, et qui garde de grosses influences de la street, notamment dans le sujet abordé dans le titre. La chanteuse y raconte son quotidien avec humour, et des formules bien senties et efficaces, notamment pour le refrain. Pour la vidéo, Maha est partie tourner le clip à Mantes-la-Jolie, dans le 78 (elle a d'ailleurs fait participer une association, "Un engagement pour ma ville"), et fait de très beaux plans chaleureux au milieu du quartier Henri Matis. On vous laisse découvrir tout ça, vous risquez d'entendre parler d'elle dans les prochains mois !