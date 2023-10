Web7 te le dit "Tout bas"

Un nouveau clip de plus pour Web7 / 7Jaws !

Toujours déterminé à ramener de la musique unique et originale, web7 (anciennement connu en tant que 7Jaws) est déjà de retour avec de la nouveauté. Mieux, il a annoncé la sortie d'un projet, un EP nommé "wizard child", qui sortira le 20 octobre. Et pour nous faire patienter, le rappeur nous dévoile cette semaine le clip d'un des extraits du projet. Un titre qui s'appelle "tout bas", qui réussit à être à la fois un peu planant, et à la fois très percutant, avec une prod signée Lowonstage qui est tout simplement unique en son genre. Pour la vidéo, on retrouve le rappeur sur les toits de sa ville, rappent face à la caméra ses paroles d'écorché vif. Une vraie proposition artistique, vous validez ?