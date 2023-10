Earvin Ngapeth avec Shotas et Shro pour le clip de "Tu dis ça?"

Un morceau bien egotrip.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, le génie du volley-ball français des dix dernières années, Earvin Ngapeth, est aussi excellent au micro qu'au filet pour smasher. Il a d'ailleurs sorti un projet début septembre, nommé "2024", sur lequel on le retrouve en feat avec pas mal de rappeurs qu'il affectionne, comme Slkrack. Cette semaine, c'est en compagnie de Shotas du 7Binks et de Shro qu'on retrouve Earvin, pour le clip du morceau " Tu dis ça?", extrait du projet. Un titre bien egotrip, très trap, avec une vidéo qui sent bon le "Turn Up" et les soirées au quartier. on vous laisse découvrir ça !