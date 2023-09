Une superbe connexion entre les deux artistes.

Plusieurs mois après la sortie de "Cullinan - La Gelée Royale, partie 2", Dadju est de retour. Le chanteur français dévoile un nouveau morceau et non des moindres, en compagnie de Zola. Les deux artistes posent ensemble sur "La guitare suit la mélo", un titre doux et envoûtant qui s'accompagne d'un clip réalisé par YC.