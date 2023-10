Une collaboration bien puissante entre les trois rappeurs.

On ne pensait pas en avoir besoin et au final, c'est un régal. Quelques semaines après son featuring avec K33SH, TiBab est de retour et en bonne compagnie. Il invite 8ruki et Laskiiz sur une collaboration explosive intitulée "20K". Une sortie qui s'accompagne d'un clip réalisé par SeigneurOg et Adzelio.