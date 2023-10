Un extrait de "Mandat de dépôt", son dernier album déjà disponible.

Vendredi 29 septembre, Niaks a dévoilé son nouvel album "Mandant de dépôt", plus d'un an après le dernier, "Comparution Immédiate". Un nouveau disque qu'il accompagne de la sortie du clip de "Perm", cinquième piste du projet. Réalisé par Hustler Game, on y voit Niaks débité son texte entouré de ses potes.