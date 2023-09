Un extrait de son dernier projet.

C'était le week-end de Werenoi. Non seulement, il a rempli le Zénith de Paris mais il a aussi sorti un nouveau projet "Telegram 2" et alors que son précédent single n'en finit plus de caracoler en tête des charts, il enfonce le clou avec un nouvel extrait de son dernier opus, "CR".