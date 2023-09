Un nouveau single en collaboration avec Marjinal.

Après Kalash Criminel et Zed et Stavo, Marjinal fait désormais appel à Lefa et Abou Tall. Les deux rappeurs sont réunis pour leur troisième collaboration ensemble, cinq ans après "Insomnie" et trois ans après "Fermer la porte". Ils dévoilent alors "Catégorie", qui s'accompagne d'un clip entièrement réalisé par une Intelligence Artificielle.