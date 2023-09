Akapera balance “Centre Ville” !

Le rappeur "Akapera" est de retour avec son dernier clip intitulé "Centre Ville", sortie aujourd'hui, vendredi 15 septembre 2023. Après le succès de son précédent clip "L'averse" sorti en juin dernier, Akapera revient en force avec un morceau urbain qui ne manquera pas d'enflammer les amateurs de rap.

Dès les premières notes, le morceau séduit grâce à une mélodie puissante et des paroles entraînantes écrites par Akapera. La musique est accompagnée d'un piano instrumental signé SMR beatmaking, ajoutant une touche de profondeur à l'ensemble. Le clip, réalisé par Xtrem Mood, plonge les spectateurs dans l'univers du rappeur, avec des scènes tournées à l'observatoire du Salève et dans les quartiers entourés de ses amis.

Akapera nous offre un morceau rempli de punchlines, chaque ligne est soigneusement pensée et ses mots résonnent avec force et authenticité. Mais ce qui surprend et séduit le plus dans "Centre Ville", c'est son refrain mélodieux qui reste en tête. Un mélange explosif entre des paroles percutantes et une mélodie entêtante qui révèle toute la polyvalence artistique d'Akapera.

Le rappeur continue de briller dans le paysage musical français, affirmant son identité et son style unique. Avec "Centre Ville", il nous montre une fois de plus son talent pour mélanger habilement des paroles engagées et une mélodie accrocheuse.