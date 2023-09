Offset dévoile le clip de "Fan"

L'album arrive bientôt !

Offset ne compte pas se laisser abattre par la mort de son complice Takeoff, et il est de retour en mode revanchard dans ce nouvel extrait de son prochain album à venir; Le projet s'appelle "SET IT OFF" et il est attendu pour le 13 octobre prochain. Et cette semaine, le rappeur d'Atlanta nous dévoile le deuxième extrait de son album. Le titre s'appelle "FAN" et on y retrouve un Offset très en forme avec un flow hyper efficace, accompagné d'une vidéo bien marquante et forte en symboles. On a hâte de voir la suite !