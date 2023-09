Le nouveau single du rappeur du 78.

C’est une année bien productive pour Lamatrix. Après la sortie de "Rusé" et "Magot", son dernier single en juin dernier, le rappeur du 78 est de retour en cette rentrée et en bonne compagnie. Il balance "Crazy ", un single entraînant et mélodieux en featuring avec Naza. Une bonne façon de prolonger les vacances.