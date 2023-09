Un extrait de son dernier album.

Dave East profite de la nature dans son clip "Thru The Mud". Forcément, le clip est en extérieur où le rappeur de Harlem s'installe dans un ranch où il élève un troupeau de chevaux et de chèvres, pêche à la mouche dans une rivière et réfléchit à l'intérieur de sa cabane. Il s'agit d'un extrait de son dernier album, " Fortune Favors The Bold".