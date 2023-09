Avec une partie du Dispet.

Jim Jones et Juelz Santana se sont associés à Chinese Kitty pour représenter le Dipset dans sa vidéo "Boy Oh Boy". Un clin d'oeil et une évidence pour ce morceau qui sample le classique de Cam’ron sorti en 2002 "Oh Boy". Le clip récrée également une partie de la vidéo originale et on y retrouve la bouteille d'eau de Cologne bleu azur, les maillots de basket-ball et la traversée de New York dans une Lamborghini vert citron...