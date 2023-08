Le nouveau single du rappeur américain, sept mois après son dernier.

Après un début d'année 2023 bien calme pour SahBabii, il est de retour en cette rentrée avec un nouveau single. Le rappeur américain balance "Lost All My Feelings" pour débuter le mois de septembre en beauté. Un clip accompagne le titre, réalisé par Damien Wayne et Nicholas Buckwalter.