La jeune artiste originaire de Bretagne fait sa rentrée !

5 mois après la sortie de son projet "conséquences", Arøne est de retour. L’artiste originaire de Bretagne dévoile un nouveau single en cette rentrée. Un titre intitulé "bad days" entre 2step et hyperpop. C’est produit par Wave et Le Facteur et s’accompagne d’un clip réalisé par Arøne elle-même et HAGT.