Un single chaud et entraînant !

Près de deux mois après la sortie de son single "Summer Too Hot", Chris Brown balance son clip. Le chanteur américain fait monter la température avec ce visuel réalisé par Christian Breslauer, où les éléments principaux propres à lui sont toujours au rendez-vous. Une production entraînante et ensoleillée et une chorégraphie dynamique.