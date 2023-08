Le nouveau single de la chanteuse américaine.

Après "Smoke" avec Lucky Daye et "Party Girls" avec Buju Banton, Victoria Monét est de retour en solo. L'artiste américaine enchaîne les masterclass et revient cette fois-ci avec "On My Mama", titre envoûtant et punchy qui s'accompagne d'un clip à la vibe Y2K.