Le hit de l'été !

Plus de deux mois après la sortie de "GOGETA", premier single d'un album en commun avec Mister You, Lacrim est de retour. Il balance le hit de l'été, "TESLA", en featuring avec la rappeuse brésilienne DaChoyce. Un titre ultra dansant et ensoleillé, où les deux artistes fusionnent à merveille leur talent. Un clip accompagne la sortie, où Lacrim et DaChoyce s'ambiancent sur le morceau comme il se doit en Espagne.