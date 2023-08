Un clio extrait du dernier EP du rappeur de Pontault-Combault : "LGT".

Le 28 juillet dernier, Momsii dévoile son nouvel EP : "LGT". Un projet de cinq morceaux dont deux featurings avec Zed et Dosseh. Deux mois plus tôt, il balançait le clip de "Mondeo". Il accompagne cette fois-ci la sortie de son EP avec le visuel de "Cheval Rouge", son featuring avec le rappeur de Sevran. Réalisé par Hustler Game, on y voit les deux artistes dans les rues de Paris, entourée de Ferrari rouges.