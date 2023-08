Un extrait du premier projet du rappeur marocain : "HOWLS".

Le 23 juin dernier, Shobee sortait "HOWLS". Un premier projet pour le rappeur marocain où l’on retrouve 18 morceaux dont quatre featurings avec Lala &ce, Snor, Madd et Laylow. Plus d’un mois après sa sortie est dévoilée le clip avec ce dernier : "Train de Vie". Un visuel réalisé par Lika Nadir et Kamil Tahiri où l’on retrouve les deux artistes sur un train en plein milieu du désert.